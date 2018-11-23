В Челябинской области пытаются помочь избитому ломом ребёнку

Челябинск, , 15:01 — REGNUM В Челябинской области органы СКР проверяют, как соответствующие структуры оказывают помощь 11-летнему мальчику из Южноуральска, которого избил ломом душевнобольной сосед. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Мальчик был избит в марте. Напавший на него 20-летний сосед был отдан под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 12 ноября городской суд Южноуральска постановил применить к нему принудительные медицинские меры.

Тем временем врачи боролись за жизнь ребёнка. Спасти его удалось, но теперь ему нужна длительная реабилитация. При этом, как сообщают некоторые СМИ, государственной поддержки в этом вопросе ребёнок и его мать не дождались. Совсем без помощи не оставили, с 26 октября ребёнок проходит курс реабилитации в областной детской больнице. Ей выплатили единовременную материальную помощь, также она получает пенсию по инвалидности и пособия на детей.

Но нужны дорогостоящие лекарства, на которые у не работающей женщины, воспитывающей двоих детей, нет. Она обращалась в том числе за платной помощью для ребёнка в один из медицинских центров Челябинска. С деньгами помогли граждане, в том числе и предприниматели.

После широкой огласки на ситуацию отреагировал губернатор Борис Дубровский. Он поручил областному министерству социальных отношений рассмотреть возможности по оказанию ребёнку и его матери всей необходимой помощи.

«Случилась трагедия. Ребенок сильно пострадал, ему необходима длительная реабилитация. Наши медики оказывают ему помощь. Поручаю министерству социальных отношений проанализировать ситуацию в семье, какими мерами поддержки они уже воспользовались, и предложить возможные дополнительные меры социальной помощи», — сказал губернатор.