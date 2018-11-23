Пятница, 23 Ноября 2018 года
15:37:13 МСК

ВСУ получили 23,5 тыс. польских мин — разведка ДНР

Общество

Ранее Украине закупила 50 польских миномётов

ВСУ получили 23,5 тыс. польских мин — разведка ДНР
Дэвид Бомберг. Работа саперов (фрагмент). 1919

Донецк, 23 ноября 2018, 15:01 — REGNUM  Украинская компания «Укринмаш» получила из Польши 23,5 тыс. мин для лёгких 60-мм миномётов LM-60D, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 23 ноября во время брифинга.

«По данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польской компанией «Наттан СП. З.О.О.» направлено в адрес украинской государственной фирмы «Укринмаш» 23,5 тыс. мин М73 для 60-мм минометов LM-60D», — рассказал Басурин.

Представитель ДНР отметил, что в 2017 году Украина получила 50 таких миномётов.

Напомним, ранее Украина закупила шесть ударных беспилотников турецкого производства, а также 200 управляемых ракет к ним за $69 млн.

Читайте также: Украина закупила шесть ударных турецких дронов — СМИ

Украинские СМИ утверждают, якобы контракт с турками не содержит никаких требований касательно использования беспилотников, и предвкушают новые обстрелы Донбасса, на этот раз с воздуха.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить