«Идёт попытка изменения образа жизни» — Пётр Толстой о реновации

Москва, , 14:56 — REGNUM Власти следует сохранить образ жизни людей при улучшении качества их жизни, заявил 23 ноября вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой на парламентских слушаниях в нижней палате парламента по реновации в РФ.

Он напомнил об опыте Москвы по реновации, где было «много дискуссий».

«Общая задача власти — улучшить качество людей не любой ценой, а сохранив их образ жизни», — сказал вице-спикер.

Толстой отметил, что этого «на сегодняшний день у нас многие, к сожалению, не понимают».

«Потому что под разговоры о цифровизации, модернизации, об инновациях, в которых мы повторяем трехлетней давности опыты наших западных коллег, идёт попытка изменения образа жизни. Это не встречает понимания у граждан, скажу мягко. Более того, это создаёт дополнительные очаги напряжения, в том числе и в таких вопросах, которые, казалось бы, должны вызывать всеобщее согласие», — уверен Пётр Толстой.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы считает «непростым» опыт реновации в Москве.