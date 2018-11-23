Астана, , 14:55 — REGNUM Из-за нехватки воды на берегу реки Жайык в Западно-Казахстанской области засохло 3 тыс. га леса, заявил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев на парламентских слушаниях по вопросам «зеленой экономики», сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

Чиновник считает, что для исправления ситуации на проблемной территории необходимо создать заповедник. Министерство также планирует приступить к работам по восстановлению леса на берегу реки Жайык.

Нысанбаев добавил, что специалисты в России не признают проблему засухи леса. Заместитель министра подчеркнул, что Казахстан должен доказать наличие проблемы и вести восстановление леса совместно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана планируют реконструировать ТЭЦ-2 в Алма-Ате и установить на электростанции газовое оборудование. Данная мера, считают специалисты, позволит сократить до 0% выброс твердых частиц и кислот в атмосферу.

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