Губернатор организовал помощь тамбовчанке, попавшей в беду в Дубае

Тамбов, , 14:51 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин распорядился оказать помощь семье тамбовчанки, попавшей в беду во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В Дубае в больнице скончалась её мама.

Трагедия случилась с семьей из Тамбова. В Дубае после продолжительного лечения и нахождения в отделении интенсивной терапии скончалась мама жительницы Тамбовской области. Не зная, куда обратиться, тамбовчанка написала губернатору.

«Александр Никитин ответил моментально и распорядился оказать женщине необходимую помощь. После обращения губернатора усилиями российского консульства предпринимаются действия по оказанию консультационной и психологической помощи. Общегражданский заграничный паспорт женщины находится у нее на руках, препятствий репатриации тела умершей на родину нет», — говорят региональные власти.

Госпиталь идет навстречу по оптимизации расходов за проведенные операции и не ограничивает выезд россиянки с территории ОАЭ. В данный момент местная похоронная компания занимается оформлением необходимых документов для отправки останков в Россию.

К решению проблемы подключились и специалисты тамбовского Госюрбюро, они помогают в оформлении документов. Сейчас готовятся документы в страховую компанию для уменьшения суммы оплаты за клинику.

Поскольку в настоящий момент дети тамбовчанки находятся в областном центре без родителей, с мамой супруга, в региональном управлении социальной защиты и семейной политики также решили им помочь. Девочки вместе с бабушкой смогут получить помощь специалистов и поддержку психологов в центре «Лесная жемчужина». Также начат процесс оформления документов на получение социальной адресной помощи из резервного фонда губернатора.

Ситуация находится на личном контроле Александра Никитина.