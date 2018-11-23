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Соцсети обсуждают селфи мужчины до и после аварии автобуса

Общество

Пользователи не удержались от шутливых комментариев

Соцсети обсуждают селфи мужчины до и после аварии автобуса
Иллюстрация: Twitter: @nicole_fkay
Селфи

Хараре, 23 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Пользователи соцсетей обсуждают два селфи-фото мужчины из Зимбабве. Одно из них сделал до посадки в автобус, а вторую — после аварии, в которую попало транспортное средство. Снимки опубликовала на своей Twitter-странице пользователь Nicole_fkay.

https://twitter.com/nicole_fkay/status/1065006990219534336

На первом фото мужчина выглядит довольным, заметно, что он находится в благодушном настроении. На второй фотографии его лицо покрыто песком и полностью отражает охватившие его эмоции. Несмотря на всю серьезность ситуации, в которую попал мужчина, пользователи соцсети не удержались от шутливых комментариев.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором запечатлен момент, когда боец-любитель MMA повредил обе ноги, перестаравшись с празднованием победы над противником. Ролик попал в топ форума Reddit и набрал более 33 тыс. одобрительных голосов.

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