Переименование улиц в Крыму может привести «к последствиям, как на Украине»

Симферополь, , 14:47 — REGNUM Предложение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской переименовать в Крыму все улицы имени Войкова может привести к крупным социальным последствиям, как на Украине. Такое мнение на заседании совета Общественной палаты РК высказал историк, руководитель комиссии ОП по культуре и межнациональным отношениям Андрей Мальгин.

«Мы можем оказаться в очень неприглядной ситуации. Эта проблема очень существенна и, как показывает пример Украины, это всё может привести к крупным социальным последствиям. К решению таких вопросов приходится относиться очень осторожно», — отметил специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат ГД Наталья Поклонская направила письмо в ОП Крыма, в котором сообщила о некоем коллективном обращении руководителя ОД «Царский крест» и других общественных деятелей с призывом переименовать на полуострове все улицы, названные именем «террориста и убийцы святой царской семьи». Парламентарий вспомнила и о том, что Керченский политехнический колледж, в котором 17 октября произошло массовое убийство людей, также находится на улице имени Петра Войкова. Однако эти доводы не убедили Общественную палату РК, и она не поддержала данную инициативу.

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