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ВСУ отрабатывают захват городов Донбасса на их макетах — разведка ДНР

Общество

Украина готовится к применению химического оружия

Донецк, 23 ноября 2018, 14:46 — REGNUM  На полигоне ВСУ в Житомирской области созданы макеты крупных городов в ДНР, которые тренируются захватывать боевики ВСУ, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 23 ноября во время брифинга.

«С недавних пор украинские боевики, проходящие переподготовку в 199-м учебном центре в городе Житомир, стали изучать тактику наступательных действий на местности, зараженной химическими отравляющими веществами, преимущественно в городских условиях», — рассказал представитель ДНР.

Басурин отметил, что поведение украинской стороны говорит о наличии планов по использованию химического оружия на территории Донбасса.

По данным разведки ДНР, в подготовке украинских боевиков участвуют 50 военных инструкторов из США, Великобритании и Польши.

Напомним, 21 ноября 2018 года министр обороны Великобритании заявил, что британские инструкторы будут обучать членов украинских военных формирований до тех пор, пока Украина «остаётся жертвой российской агрессии».

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Война в Донбассе
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