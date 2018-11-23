«Кормятся на ностальгии»: в соцсетях недовольны ремейком «Короля Льва»

Бербанк, США, , 15:01 — REGNUM Компания Walt Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» на своем YouTube-канале. Ролик вышел в «Тренды» видеохостинга и стал одним из самых обсуждаемых событий в Twitter. Большинство зрителей с нетерпением ждут входа фильма, однако есть и те, кто не оценил идею ремейка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Многие пользователи признаются, что испытали чувство ностальгии, так как «Король Лев» был их любимым мультфильмом детства. При этом юзеры вспоминают, как сильно их растрогала картина, и опасаются того, что фильм разбудит еще больше эмоций.

«Давно не ждал премьеры. Но Симба и Муфаса — это ван лав с детства. Режим ждуна активирован», — пишет Rassell Khan.

«Знают, как тронуть нежные душевные струны», — пишет Kateri.

Впрочем, не все пользователи с таким воодушевлением отреагировали на выход трейлера. Немало и тех, кто не понимает, зачем переснимать культовый мультфильм, к тому же полностью его повторяя.

https://twitter.com/pink_tribble/status/1065867968452673536

«Похоже, у людей совсем идеи кончились, давайте еще «Форрест Гамп» переснимите в мульт-версию, кадр в кадр», — пишет Arsanta.

https://twitter.com/YouDeserve_More/status/1065903524872105984

Ранее известный дизайнер BossLogic провел параллель между третьей частью «Мстителей» и популярной анимационной лентой. Он опубликовал кадр из фильма «Мстители: война бесконечности», который представил в качестве отсылки к будущему ремейку «Короля Льва». Кадр демонстрирует сцену, в которой Танос скидывает Гамору со скалы на Вормире. «И вот теперь ты король. Но какой ценой?» — написал дизайнер.

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