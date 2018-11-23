«Одурманивающие вещества» и водители. Вопросов больше, чем ответов

Москва, , 14:26 — REGNUM Многие вопросы по процедуре выявления водителей, принимавших лекарства с одурманивающим эффектом, остаются открытыми, считает директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало.

Как сообщалось ранее, ГИБДД и Минздрав намерены внести в административный кодекс поправки и наказывать водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, в том числе фенобарбитала и димедрола.

«Определение итогового списка препаратов, запрещенных для водителей, находится в ведомстве Минздрава. Пока остаются открытыми многие вопросы, на которые нельзя дать однозначных ответов. Например, каким образом будет определяться предельно допустимая концентрация препаратов в крови? Что делать автомобилистам, которые в период лечения принимали седативные препараты, имеющие свойства накапливаться в организме человека?

Между прочим, некоторые лекарства могут не выводиться из крови спустя недели и даже месяцы после их приема. Не понятно, как будет проводиться процедура проверки инспекторами ГИБДД, и кто будет за это платить? Какие конкретно препараты будут включены в ст. 12.8 КоАП?

Со списком Минздрава все более-менее логично: любые антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы — т. е. препараты, воздействующие на центральную нервную систему, не стоит употреблять при вождении автомобиля. Фенобарбитал входит в состав огромного количества современных препаратов, в том числе в Валокордин и Корвалол. Кодеин — вещество, которое при определенной концентрации преобразуется в морфин, содержится в Парацетамоле, Пенталгине, Нурофене, Солпадеине и так далее.

Но при приеме малых доз вышеуказанных лекарств управлять ТС можно. Речь скорее идет о передозировке лекарственными веществами. В инструкции к каждому средству фиксируются побочные эффекты и противопоказания, в том числе ограничения по управлению ТС. Но определить на глаз наличие фенобаритала или димедрола в крови очень сложно.

Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения и «достаточные основания» для проведение медэкспертизы указаны в законах. Но как быть в случае со стандартными медикаментами? Такие внешние признаки, как нарушение речи и координации движений, замедленная реакция зрачков на воздействие света — весьма субъективные характеристики. Люди, пережившие микроинсульт, например, подходят под данное описание.

Здесь стандартным алкотестером не обойтись: нужно заключение медэксперта. А, как известно, освидетельствование — занятие весьма дорогостоящее, да и процедура занимает немало времени. Человеку придется пройти пять процедур: осмотр фельдшера, исследование выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя, определение уровня психоактивных веществ в моче, анализ их концентрации в крови и моче.

Автомобилисту нужно будет добраться до ближайшей поликлиники или частного ЛПУ, дождаться очереди, сдать анализ и ждать результатов, которые не всегда бывают готовы день в день. Руководствуясь логикой законодателей, в будущем придется создать на базе ГИБДД специальные медицинские кабинеты, нанять мед. персонал и так далее, либо организовать передвижную станцию по забору крови и мочи потенциальных нарушителей.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Ореста Мацала, выявления фенобарбитала у лица, прошедшего освидетельствование на состояние опьянения, уже приводит к штрафу и лишению права управления транспортным средством, а перечень запрещенных, либо ограниченных веществ содержится в Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 22.06.2018) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

«В случае обнаружения какого-либо вещества, содержащегося в вышеуказанном постановлении, в моче или крови может повлечь привлечение к ответственности. Димедрол (дифенгидрамин) в вышеуказанном постановлении пока не фигурирует, однако явно влияет на скорость реакции водителя. Вероятно, что Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 пополнится еще и димедролом.

О каких-то дополнительных веществах, которые включат в вышеуказанное постановление можно только гадать. Если водителя останавливают сотрудники ГИБДД и выявляют признаки опьянения, то они могут предложить лишь освидетельствование на состояние алкогольного опьянения».

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