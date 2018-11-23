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Рособрнадзор лишил аккредитации Южно-Уральский аграрный университет

Общество

У студентов возникнут сложности при сдаче ряда предметов

Москва, 23 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  Рособрнадзор после проверок вузов 16 по 23 ноября 2018 года лишил государственной аккредитации Южно-Уральский государственный аграрный университет (г.Троицк, Челябинская область), сообщается на сайте ведомства.

Южно-Уральский аграрный госуниверситет лишился аккредитации по ряду предметов. Так, возникнут сложности при сдаче предметов у бакалавров по специальностям «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки».

Решение принято в связи с тем, что вуз не устранил выявленные нарушения по качеству подготовки студентов в соответствии с госстандартами.

В Рособрнадзоре напомнили, что случае лишения госаккредитации, вуз сможет вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Но вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать студентам отсрочку от службы армии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2018 года Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений со 2 по 9 ноября 2018 года запретил приём студентов в три российских вуза.

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Лишение вузов лицензий и аккредитаций
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