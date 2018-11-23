Поклонская не нашла поддержки в борьбе с революционером Войковым в Крыму

Симферополь, , 14:16 — REGNUM Общественная палата Крыма не поддержала идею депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской убрать с улиц полуострова имя революционера Петра Войкова. Об этом 23 ноября на расширенном заседании совета ОП заявил её председатель Григорий Иоффе.

«Понять людей, обратившихся с этим вопросом можно, их аргументы понятны. Но такие вопросы необходимо решать самим людям, которые там проживают. Это компетенция муниципалитетов, Общественная палата подобные решения принимать не может», — отметил Иоффе.

Напомним, ранее в Симферополе предлагали переименовать ряд других, вернув им исторические названия, однако из-за общественного недовольства эта идея провалилась.

Читайте развитие сюжета: Переименование улиц в Крыму может привести «к последствиям, как на Украине»