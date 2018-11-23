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Видео: жонглирующий тестом для пиццы повар покорил интернет

Общество

С момента публикации видео набрало около 100 тыс. просмотров

Вашингтон, 23 ноября 2018, 14:05 — REGNUM  В сети набирает популярность видеоролик, в котором повар виртуозно обращается с тестом для пиццы. Видео было опубликовано на YouTube-канале Jannekever.

Мужчина настолько невероятно исполняет свой номер, что под конец своего «пицца-танца» срывает море аплодисментов. К сожалению, человек, разместивший в сети ролик не пояснил, что за ресторан в нём показан. С момента публикации видео только на этом канале набрало около 100 тыс. просмотров.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором зверек пищуха (из отряда зайцеобразных) исполняет под фонограмму песню Ay-Oh музыканта Фредди Меркьюри. Певец исполнил её в 1985 году, во время концерта, который проходил на стадионе Empire Stadium («Старый Уэмбли») в Великобритании.

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