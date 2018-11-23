Разработчики Shenmue собрали на игру более $7 млн при помощи краудфандинга

Токио, , 14:28 — REGNUM Студия разработчик Ys Net сообщила о завершении краудфандинговой кампании по сбору средств на создание игры Shenmue 3. За три года кампании разработчикам удалось собрать более $7 млн, сообщает руководство студии на странице проекта в сервисе Kickstarter.

Разработку игру поддержало более 80 тыс. геймеров со всего мира. Основная часть кампании проходила в 2015 году на сервисе Kickstarter. Менее чем за сутки проект смог собрать $2 млн и тем самым установить новый рекорд по скорости сбора средств в разделе «игры» на сервисе. За всё время кампании аудитория Kickstarter помогла проекту собрать порядка $6 млн.

Сбор средств продлился на официальном сайте игры. Со слов руководителя проекта Ю Судзуки, для создания качественного игрового мира потребуется около $10 млн. Полный бюджет проекта пока неизвестен, однако разработчики сообщают, что официальный релиз игры состоится 27 августа 2019 года.

Напомним, что Shenmue — серия игр для PC и игровых консолей. Первая часть проекта была разработана компанией Sega и выпущена в 1999 году. По сюжету игры, молодой человек Рё Хадзуки становится свидетелем смерти своего отца. Герой отправляется в путешествие по следам убийцы, приобретая новых друзей.

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