В РФ совет по вопросам образования инвалидов станет межведомственным

Москва, , 13:58 — REGNUM В России создадут Межведомственный совет по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Инициаторами выступили Минпросвещения и Минобрнауки России. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, сообщили Минпросвещения РФ.

По её словам, нынешний Совет продолжит работать в заданном режиме и практически в том же составе. Приказ о создании Межведомственного совета по вопросам образования инвалидов будет утверждён в ближайшее время.

Васильева уточнила, что основная задача Минпросвещения — развития системы профориентации детей с особыми образовательными потребностями. «Одна из задач движения «Абилимпикс» — это профориентация, чтобы дети с инвалидностью могли узнать и попробовать себя в различных профессиях», — пояснила министр.

Подробнее: Соревнования «Абилимпикс» среди инвалидов пройдут по 73 профессиям

Как сообщало ИА REGNUM, 21−23 ноября в Москве на ВДНХ проходит IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревнования проходят по 73 профессиям. Чемпионат собрал около 1200 людей с инвалидностью.

Читайте также: Путин: Чемпионат «Абилимпикс» — яркий пример преодоления трудностей