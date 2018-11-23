В Казахстане остались неиспользованными лекарства на сумму $60 млн

Астана, , 14:00 — REGNUM Остаток неиспользованных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на балансе единого дистрибьютора Казахстана «СК-Формация» составил 21,9 млрд тенге ($60 млн), заявил и. о. председателя правления компании Берик Шарип, сообщает 23 ноября издание Informburo.

По состоянию на 23 ноября для амбулаторного лечения отгружено лекарств на 84 млрд тенге ($229 млн), в стационары страны — 82,3 млрд тенге ($224 млн). По данным Шарипа, экономия за счет закупки лекарств единым дистрибьютором составила 26,5 млрд тенге ($72 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году список бесплатных лекарств и медицинских изделий в Казахстане расширят до 1144 позиций. Поставки на склады единого дистрибьютора начнутся в декабре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Список бесплатных лекарств в Казахстане расширили до 1144 позиций