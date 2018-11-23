В Ярославской области собирать валежник можно будет только руками

Ярославль, , 13:48 — REGNUM Департамент лесного хозяйства Ярославской области разработал законопроект, регламентирующий сбор валежника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Лесной кодекс, которые позволят свободно и бесплатно осуществлять сбор валежника гражданам для собственных нужд. В регионе разработали свой порядок, регламентирующий эту сферу.

Под валежником понимаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев. Валежник должен образоваться вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Собирать сучья и остатки деревья можно в течение всего года, но только ручным способом, который не наносит вред окружающей среде, в том числе деревьям, кустарникам, посаженным лесным культурам.

При этом запрещается сбор стволов деревьев, имеющие следы спиливания, срубания. Также запрещается трелевка, то есть перевоз валежника по лесу механическими транспортными средствами. Законопроект будет направлен в Ярославскую областную думу для рассмотрения.