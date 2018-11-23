«Пухнем с голоду?»: о депутатском «прожиточном эксперименте»

Барнаул, , 13:43 — REGNUM Питаясь «макарошками», покупая продукты из расчёта 3,5 тысячи в месяц, не мудрено похудеть, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Шумихин. Вместе с тем, по его наблюдениям, проблем со снижением массы тела среди населения не отмечается. Так что же происходит? С голода пухнем?

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM окончание диеты саратовского коллеги Николая Бондаренко, он в частности, отметил:

«Разумеется, это удел диетологов в каждом конкретном случае определять оптимальную необходимую потребность человека в калориях, микроэлементах, витаминах для полноценного функционирования организма. Однако даже навскидку ясно, что сумма, определяемая для наполнения потребительской корзины, в случае со среднестатистическим россиянином слишком мала. Пожалуй, она способна удовлетворить лишь минимальные потребности организма в питательных веществах. Симптомами скудного питания могут быть снижение массы тела, а также работоспособности, ухудшение самочувствия, проявления авитаминоза.

Следует отметить, что в России проблем со снижением массы тела или распространением авитаминоза среди населения не отмечается, налицо как раз обратный процесс в виде увеличения потребления высококалорийной пищи и распространения ожирения и избыточной массы тела. Тем не менее государство должно в целях социальной защиты ряда категорий населения стремиться к увеличению размеров прожиточного минимума и потребительской корзины. Но на устанавливаемый государством размер прожиточного минимума оказывает влияние возможности бюджета. Увеличение прожиточного минимума приведет к росту расходов на социальную сферу.

В условиях экономических санкций и высоких экономических рисков государство вынуждено сдерживать рост расходов бюджета в том числе за счет социально сферы. В то же время появляющиеся дополнительные доходы «кладутся в кубышку», резервируются на случай неблагоприятных тенденций в экономике для антикризисных мер и исполнения социальных обязательств перед населением».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, саратовской депутат областной думы Николай Бондаренко известил о завершении эксперимента с «министерской диетой». Речь идёт об инициативе народного избранника целый месяц питаться на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей.

Этому предшествовал спор Николая Бондаренко с теперь уже бывшим региональным министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, утверждавшей, что на 3,5 тыс. рублей в месяц можно полноценно питаться. Но спустя месяц такой «макарошковой диеты» депутат заявил, что прожить на такую малую сумму невозможно, и что теперь для возврата к нормальной еде ему потребуется помощь врачей.

Между тем, выводы по поводу «макарошковой диеты» привели в некоторое замешательство корреспондента «КП-Новосибирск»Вадима Алексеева, который ранее провёл аналогичный эксперимент и отмечал, что ему удалось не только разнообразно писаться на 3,5 тысячи, но ещё и сэкономить 600 рублей.

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