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Суд над капитаном сейнера «Норд» перенесли на декабрь

Общество

Ответчик не явился

Киев, 23 ноября 2018, 13:44 — REGNUM  Заседание по делу капитана российского сейнера «Норд» перенесено на 7 декабря, сообщило 23 ноября издание «Крым.Реалии».

Журналисты сообщают, что суд перенесён по причине того, что обвиняемый и его адвокат не пришли на заседание.

Напомним, украинские пограничники похитили российское судно в марте 2018 года. После вмешательства России команде удалось покинуть территорию Украины.

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На Украине остаётся капитан «Норда» Владимир Горбенко, которого обвиняют в незаконной рыбной ловле, а также в нарушении правил пересечения границы Украины с Россией.

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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