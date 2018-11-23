Иркутский СПИД-центр купил самую дорогую модель iPhone XS Max

Иркутск, , 14:44 — REGNUM Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max на 512 ГБ за 123 тысячи рублей. Деньги на покупку взяли из фонда Элтона Джона, сообщает издание Cnews.

Главный врач и руководитель центра Юлия Плотникова объяснила, что устройство купили для реализации «международного проекта по вовлечению на терапию представителей ключевых групп» — гомосексуалов, наркозависимых и работников коммерческого секса. Специальное приложение для смартфона позволит обеспечить непрерывный контакт врача и пациента. По словам Плотниковой, приложение работает только на iOS.

В центре не уточнили, что о каком приложении идёт речь и по какой причине для его работы нельзя использовать менее дорогие модели iPhone. Главврач лишь подчеркнула, что для работы центру требуется «только лучшее оборудование».

Столь дорогостоящая покупка озадачила коллег Плотниковой. Руководитель другого регионального СПИД-центра на условиях анонимности сказал СМИ, что «такие действия дискредитируют коллег и подрывают веру в способность грамотно тратить деньги, выбиваемые с большим трудом». В свою очередь, представительница портала «Пациентский контроль» Юлия Верещагина заявила, что ни о каких приложениях телемедицины в борьбе с ВИЧ в России она не слышала, а все необходимые приложения можно установить на любой дешевый смартфон.

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