В Казахстане планируют внедрить новый школьный учебник «Общество и религия»

Астана, , 13:27 — REGNUM В Казахстане разработан и представлен на обсуждение в министерство образования и науки республики новый учебник «Общество и религия». Об этом заявил директор международного центра культур и религий комитета общественного согласия министерства общественного развития Казахстана Айдар Абулов на площадке VIII форума религиоведов Казахстана, сообщает 23 ноября издание «Казахстанская правда».

По словам профессора Абулова, новый школьный учебник по религиоведению планируется внедрить в учебный процесс в 2019 году. Директор центра культуры считает, что необходимость обновления учебника связана с изменившейся за 10 лет ситуацией в обществе Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кустанайской области Казахстана планируют создать кабинеты ассамблеи народов Казахстана в каждой школе региона. Для открытия одного кабинета потребуется от 2,5 до 3 млн тенге ($6806−8167).

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