Если ты банкрот, живи скромнее: эксперт об изъятии единственного жилья

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Если гражданин объявляет себя банкротом, то с позиции социальной справедливости ему следует продать элитное имущество и занять подобающее своему статусу, более скромное место, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 23 ноября, президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский, комментируя решение Верховного суда о возможности изъятия у банкрота в пользу кредитора единственного жилья.

Как сообщалось ранее, коллегия Верховного удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов по делу Анатолия Фрущака. Ранее нижестоящие инстанции освободили должника-банкрота от необходимости продавать свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м для уплаты долга.

Если говорить не о конкретном случае, а в целом, то помимо естественных банкротств существуют и псевдобанкротства. Дабы не платить по долгам, люди создают искусственную ситуацию, заявляя себя банкротами. Во всех странах за это предусмотрена ответственность, но у нас эти механизмы пока не работают. Не выработано общее понимание правовой культуры в этом вопросе.

Такие дела очень трудно расследовать, и следователи не любят ими заниматься. Недобросовестные граждане знают об этом и пользуются этим. Так называемые банкроты продолжат жить в особняках площадью 200, а иногда и 500 квадратных метров. С позиции социальной справедливости это ненормально.

Нормально — продать это жилье, купить более скромное, а разницу отдать кредитору. Такова, по-видимому, позиция Верховного суда, и я с ней согласен. Если человек объявляет себя банкротом, он должен занять подобающее этому статусу, более скромное место. Это — добросовестное отношение, — отметил Новолодский.