Украинские коллекторы собрали рекордную сумму долгов по алиментам

Киев, , 13:28 — REGNUM В 2018 году государственные исполнители собрали вдвое больше долгов по алиментам, чем за аналогичный период 2017 года, заявил министр юстиции Павел Петренко 22 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

По состоянию на ноябрь 2018 года украинские женщины дополнительно получили 4 млрд гривен алиментов или более $144 млн.

«Министерство юстиции не будет останавливаться на достигнутом. Наша задача, чтобы позорное явление долгов по уплате алиментов навсегда осталось в прошлом», — подытожил министр.

Напомним, на Украине в феврале 2018 года должников по алиментам ограничили в выезде за рубеж, им также запрещено охотиться и водить автомобиль.

Отметим, долги по алиментам на Украине могут взимать также частные коллекторы.

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