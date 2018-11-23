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Чиновник предрёк Москве скорую «цифровую революцию»

Общество

«В ближайшее несколько лет нас реально ждет цифровая революция в городе не только в области качества жизни»

Москва, 23 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  Москве в ближайшие годы предстоит «цифровая революция», заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, пишет 23 ноября агентство «Москва».

"В ближайшее несколько лет нас реально ждет цифровая революция в городе не только в области качества жизни. Скорость общения между горожанами даст еще возможность городским властям получать огромный массив данных, используемых для организации и реконструкции города и сохранения его конкурентной способности», — сказал чиновник на пленарном заседании V Евразийского экономического конгресса.

За счёт чего он ожидает изменений, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2018 года установлено и работает 115 цифровых экранов для трансляций рекламы и анонсов мероприятий.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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