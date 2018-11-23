Очередь в детские сады в Северной Осетии ликвидируют за два года

Владикавказ, , 13:03 — REGNUM Всех детей Северной Осетии обеспечат местами в детских дошкольных учреждениях уже к концу 2020 году. Шесть детских садов и более 10 ясельных групп на 1900 мест откроют в селах субъекта уже к 1 сентября 2019 года, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе главы субъекта.

В Моздокском районе и городе Владикавказе строительство будет завершено в 2020 году. Всего в электронной очереди на получение мест в дошкольных учреждениях Северной Осетии состоят 4500 малышей, сообщила вице-премьер Ирина Азимова.

По словам главы республики Вячеслава Битарова, в решении проблемы с обеспечением местами в детских садах важным является участие Северной Осетии в федеральной программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». Так, по этой программе в 2019 году будет начато строительство детского сада на 120 мест в селении Мичурино, а в 2020 году — двух детских садов в поселке Заводской.

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Напомним, Северная Осетия получила субсидии от правительства РФ в размере более 538 млн рублей на 2018 — 2019 годы на ликвидацию очереди в детские сады. На эти средства должны быть построены 20 пристроек к детским садам на 925 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

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