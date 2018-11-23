Суды Казахстана вынесли более 80 дел по экстремистским преступлениям

Астана, , 12:53 — REGNUM За девять месяцев 2018 года суды Казахстана рассмотрели с вынесением приговоров 57 уголовных дел по террористическим преступлениям и 83 уголовных дела по экстремистским преступлениям. Об этом заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин, сообщает агентство «Казинформ».

Судья Верховного суда Ерден Арипов отметил, что акт терроризма может выражаться не только в совершении взрыва или иных насильственных действиях, но и в угрозе совершения террористических действий.

На круглом столе также рассмотрели вопросы судопроизводства по уголовным правонарушениям, связанным с выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Комитет национальной безопасности Казахстана создал в республике морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Мера направлена на реагирование и пресечение актов терроризма, совершенных в отношении объектов морской экономической деятельности.

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