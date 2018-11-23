В российских школах могут появиться психологи для учителей

Москва, , 12:40 — REGNUM Психологические консультации и помощь нужны не только школьникам, но и преподавателям. В этом уверены в Национальном родительском комитете.

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Для того чтобы «ослабить напряжённость в сфере школьного образования», а также существенно снизить «количество конфликтов, дискредитирующих статус российского учителя и школы», предлагается ввести в школах России должность штатного психолога для учителей. Обращение с такой инициативой министру просвещения Ольге Васильевой направила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Отмечается, что работа с психологом должна входить в рабочий график учителя, чтобы не злоупотреблять его личным временем. Предполагается, что психологи для педагогического состава будут проводить системное обучение по работе с гиперактивными детьми, а также помогать педагогам решать проблемы в отношениях с их подопечными.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил закрепить за каждым образовательным учреждением штатного психолога. Такая мера, по словам парламентария, призвана предотвратить конфликты в учебных заведениях на фоне участившихся трагедий.

В феврале 2018 года заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о необходимости Министерству образования РФ пересмотреть свой подход к внедрению психологов в российских школах, поскольку школы РФ не нуждаются в психологах и их функции должны выполнять классные руководители и воспитатели.