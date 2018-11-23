Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:28:36 МСК

Депутат Госдумы предложил учесть ошибки Москвы при реновации

Общество

«Нам нужно учесть все ошибки московского закона, до сих пор все ошибки не исправлены»

Москва, 23 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  В России необходимо увеличивать малоэтажное строительство, заявил 23 ноября депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР) в Госдуме во время парламентских слушаний по реновации в РФ.

«Нам нужно учесть все ошибки московского закона, до сих пор все ошибки не исправлены», — сказал Торощин.

Он рассказал о проблеме уплотнительной застройки, негативно сказывающейся на качестве жизни в регионах и в Москве.

«Необходимо увеличивать малоэтажное строительство», — считает депутат. Он отметил, что «свободной земли в нашей стране очень много».

Торощин предостерёг от ситуации, когда государство через нужную госпрограмму фактически финансирует уплотнительную застройку.

В ходе парламентских слушаний обсуждается распространение реновации, но всю Россию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хроники провинциальной реновации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить