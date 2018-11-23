Депутат Госдумы предложил учесть ошибки Москвы при реновации

Москва, , 12:30 — REGNUM В России необходимо увеличивать малоэтажное строительство, заявил 23 ноября депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР) в Госдуме во время парламентских слушаний по реновации в РФ.

«Нам нужно учесть все ошибки московского закона, до сих пор все ошибки не исправлены», — сказал Торощин.

Он рассказал о проблеме уплотнительной застройки, негативно сказывающейся на качестве жизни в регионах и в Москве.

«Необходимо увеличивать малоэтажное строительство», — считает депутат. Он отметил, что «свободной земли в нашей стране очень много».

Торощин предостерёг от ситуации, когда государство через нужную госпрограмму фактически финансирует уплотнительную застройку.

В ходе парламентских слушаний обсуждается распространение реновации, но всю Россию.