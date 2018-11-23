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Бюджет Владимирской области планируется с дефицитом в 2 млрд рублей

Общество

Депутаты надеются, что уже в 2021 году бюджет будет бездефицитным

Владимир, 23 ноября 2018, 12:39 — REGNUM  Депутаты Заксобрания Владимирской области на заседании 22 ноября приняли в первом чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, планируется, что в 2019 году доходы казны составят 61,7 млрд рублей, расходы — 63,8 млрд, а дефицит — 2,1 млрд рублей, или 4,5% от суммы собственных доходов.

Согласно документу, региональные власти надеются, что в 2019 году собственные налоговые и неналоговые доходы составят 45 млрд рублей. Больше всего средств в бюджет должно поступить благодаря налогу на доходы физлиц — 16 млрд рублей. На втором месте — налог на прибыль организаций (14,1 млрд рублей).

На социальную сферу будет направлено 68% средств бюджета (41 млрд рублей), 9,8 млрд рублей — на поддержку развития экономики.

При этом чиновники надеются, что ситуация улучшится уже к 2021 году. Согласно планам, в 2020 году дефицит должен составить не более 500 млн рублей, а в 2021 году и вовсе исчезнуть.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет на 2018 году изначально принимался с планируемым дефицитом в 1,9 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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