Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:26:24 МСК

Сбивший троих человек уралец не сумел выйти из СИЗО

Общество

Под стражей он останется минимум до 13 января

Екатеринбург, 23 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  В Екатеринбурге сбивший троих человек на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта Владимир П. не сумел выйти из СИЗО. Свердловский областной суд отклонил апелляцию на арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Напомним, 14 ноября на автомашине «Хонда» он сбил троих человек, в том числе ребёнка. Следствие вменило ему покушение на убийство и настояло на аресте. Суд заключил гражданина в СИЗО до 13 января.

Также выяснилось, что ещё в августе этот гражданин был лишён права управления автомобилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбивший троих уральцев водитель «Хонды» просится на свободу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить