Сбивший троих человек уралец не сумел выйти из СИЗО

Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Екатеринбурге сбивший троих человек на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта Владимир П. не сумел выйти из СИЗО. Свердловский областной суд отклонил апелляцию на арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Напомним, 14 ноября на автомашине «Хонда» он сбил троих человек, в том числе ребёнка. Следствие вменило ему покушение на убийство и настояло на аресте. Суд заключил гражданина в СИЗО до 13 января.

Также выяснилось, что ещё в августе этот гражданин был лишён права управления автомобилем.

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