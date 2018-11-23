Эксперт об изъятии единственного жилья: иногда такая практика справедлива

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Российские суды не впервые принимают решение о возможности изымать у должника единственное жилье, и в ряде случаев, когда речь идет о единственной собственности и избыточной площади имущества, такие решения могут быть справедливыми, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 23 ноября, адвокат Юрий Баринов, комментируя решение Верховного суда о возможности изъятия у банкрота в пользу кредитора единственного жилья.

Как сообщалось ранее, коллегия Верховного удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов по делу Анатолия Фрущака. Ранее нижестоящие инстанции освободили должника-банкрота от необходимости продавать свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м для уплаты долга.

«Это уже не первый подобный случай. По одному из схожих дел должник дошел даже до Конституционного суда, настаивая на необходимости соблюдения своих прав. Но ведь права есть и у взыскателя.

Эти дела объединяет тот факт, что речь идет об имуществе избыточной площади. В том случае у должника был 200-метровый коттедж. Ничего не мешало должнику его продать, оставив себе «социальную норму», то есть 15 метров, и выплатить долг.

Думаю, что в подобных случаях, когда речь идет о единственной собственности в виде имущества избыточной площади, такая практика может быть справедливой. Иначе целый ряд кредиторов вообще не будет иметь шансов на взыскание. Граждан, у которых жилье по социальной норме, никто не тронет», — отметил Баринов.