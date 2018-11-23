В Новосибирском вузе подготовят команду для игры в Dota2 и Counter-Strike

Новосибирск, , 12:28 — REGNUM Студенты Новосибирского государственного технического университета создали клуб, который займётся подготовкой команды для участия во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что первое собрание клуба «NSTU.Gaming» состоялось еще в середине ноября. Тогда участники обсудили возможности и перспективы развития клуба. Его главной целью станет подготовка к игровому соревнованию в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и другим проектам.

В будущем команда планирует принимать участие в различных городских, всероссийских и международных соревнованиях.

«Развитие киберспорта в НГТУ — это огромное преимущество для студентов. Сейчас киберспорт популярен во всем мире, и создать команду в НГТУ — очень актуально», — сообщил студент 3-го курса факультета бизнеса и руководитель клуба Эльнур Аббасов.

В настоящее время организаторы проводят отборочные турниры в команду вуза. Уже отобрано 264 участника. Команда начнет тренировки в конце декабря 2018 года.

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