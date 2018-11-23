Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:25:20 МСК

В школах Кустаная планируют открыть кабинеты Ассамблеи народов Казахстана

Общество

Площадка будет использоваться для изучения культуры и традиции Казахстана

Астана, 23 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Ассамблея народов Казахстана (АНК) Кустанайской области предлагает создать кабинеты ассамблеи в каждой школе региона, заявила заведующая секретариатом региональной АНК Бибигуль Аккужина, сообщает 23 ноября агентство «Казинформ».

23 ноября в Кустанае под председательством главы региона Архимеда Мухамбетова прошла XXVI сессия областной ассамблеи народов Казахстана.

По предварительным расчетам, для открытия одного кабинета потребуется от 2,5 до 3 млн тенге ($6806−8167). Аккужина отметила, что новая площадка будет иметь большое функциональное значение для изучения культуры и традиции Казахстана. Кроме того, в таких кабинетах планируется проводить уроки самопознания, этики и психологии семейной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Семь граней великой степи», посвященную изучению и увековечиванию наследия предков. Статья запустила активную дискуссию в политической и экспертной среде Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Статья Назарбаева вдохновила архивистов Казахстана

Читайте развитие сюжета: В Казахстане планируют внедрить новый школьный учебник «Общество и религия»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить