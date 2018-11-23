В школах Кустаная планируют открыть кабинеты Ассамблеи народов Казахстана

Астана, , 12:30 — REGNUM Ассамблея народов Казахстана (АНК) Кустанайской области предлагает создать кабинеты ассамблеи в каждой школе региона, заявила заведующая секретариатом региональной АНК Бибигуль Аккужина, сообщает 23 ноября агентство «Казинформ».

23 ноября в Кустанае под председательством главы региона Архимеда Мухамбетова прошла XXVI сессия областной ассамблеи народов Казахстана.

По предварительным расчетам, для открытия одного кабинета потребуется от 2,5 до 3 млн тенге ($6806−8167). Аккужина отметила, что новая площадка будет иметь большое функциональное значение для изучения культуры и традиции Казахстана. Кроме того, в таких кабинетах планируется проводить уроки самопознания, этики и психологии семейной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Семь граней великой степи», посвященную изучению и увековечиванию наследия предков. Статья запустила активную дискуссию в политической и экспертной среде Казахстана.

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