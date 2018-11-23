СК прокомментировал сообщения об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Уфа, , 12:12 — REGNUM Информация, представленная адвокатами фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе о якобы имеющемся у двух подозреваемых алиби, — это способ защиты от обвинений. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

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В ведомстве отметили, что видеозаписи с камер видеонаблюдения о перемещениях подозреваемых были изъяты при первоначальных следственных действиях, поэтому следствие сразу располагало этими сведениями. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне, 22 ноября, адвокат Аслям Халиков заявил о наличии у стороны защиты видеозаписи, согласно которой двое из трёх подозреваемых бывших полицейских в момент совершения преступления находились в других местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в отделе МВД по Уфимскому району. В настоящее время трое подозреваемых уволены из органов внутренних дел и проходят фигурантами по уголовному делу.

Под следствием оказались теперь уже бывшие начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии М. и Г., а также бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Я.

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