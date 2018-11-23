Вышел первый трейлер игры «Якудза онлайн» от Sega и Amusement Vision

Токио, , 12:09 — REGNUM Студия Ryu ga Gotoku выпустила трейлер к игре «Якудза онлайн», сервера которой были запущены в Японии 21 ноября 2018 года. Ролик был опубликован 21 ноября на YouTube-канале компании.

Игра доступна как для пользователей PC, так и для мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android. Она распространяется бесплатно и использует модель микротранзакций. Изданием игры занимается компания Sega

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Напомним, события игры происходят в 2018 году в одном из районов Токио. Главным действующим лицом является якудза по имени Ичибан Касуга, который который вернулся в город после того, как 17 лет провёл за решёткой.

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