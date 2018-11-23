Список бесплатных лекарств в Казахстане расширили до 1144 позиций

Астана, , 12:09 — REGNUM Список бесплатных лекарств и медицинских изделий в Казахстане расширили до 1144 позиций, заявила председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова, сообщает 23 ноября агентство «Казинформ».

По её словам, в Казахстане уже заключены договоры с отечественными производителями лекарств, а также состоялись переговоры с иностранными производителями.

Планируется, что поставки на склады единого дистрибьютора начнутся в декабре 2018 года. От медицинских организаций поступили заявки на сумму 203,5 млрд тенге ($553 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что одной из наиболее острых проблем в системе здравоохранения Казахстана является обеспечение граждан бесплатными лекарствами.

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