Бывший сотрудник Obsidian поддержал разработчиков Fallout 76

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Геймдизайнер Дэвид Локвуд, ранее работавший в компании Obsidian Entertainment, заявил: несмотря на то, что игра Fallout 76 страдает от огромного количества не исправленных на сегодня ошибок, у неё просто огромный потенциал. Об этом 23 ноября сообщил портал Wccftech.

Локвуд сообщил: несмотря на то, что он не является любителем ММО-игр (массовых многопользовательских онлайн-игр), предпочитает им оффлайновые ролевые игры и сначала с настороженностью отнесся к Fallout 76, эта игра ему очень понравилась. Разработчик сказал, что более 60% времени он играл в соло режиме и просто наслаждался рассказом, который предложила Bethesda. Он добавил, что будет поддерживать разработчиков, тем более, когда сам знает, как трудно им бывает в период после выхода игры на рынок.

Читайте также: Геймер, недовольный игрой Fallout-76, разгромил магазин видеоигр

Ранее ИА REGNUM опубликовало видеролик, в котором поклонники Fallout 76 обвинили создателей игры во лжи. Они указали на то, что их заявления о возможностях игры не соответствуют дейстивтельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: геймеры указали создателям Fallout 76 на их ложь об игре