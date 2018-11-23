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На западе Москвы появится новый детский сад на 250 мест

Общество

Проект согласован Москомархитектурой

На западе Москвы появится новый детский сад на 250 мест
Иоганн Шперль. Детский сад. Около 1885

Москва, 23 ноября 2018, 12:04 — REGNUM  На западе Москвы появится новый детский сад, рассчитанный на 250 мест. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 23 ноября. Учебное учреждение откроют в столичном районе Солнцево.

«Этот детский сад запроектирован двух-трехэтажным, с динамичными фасадами, сочетающимися с общей концепцией окружающей застройки», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Проект строительства уже согласован Москомархитектурой — учреждение рассчитано на 10 групп детей младшего и дошкольного возрастов. Детский сад оборудуют физкультурным и музыкальным залами, кабинетом логопеда-психолога и столярной мастерской. Кроме того, учебный корпус будет приспособлен для маломобильных групп населения: для них предусмотрен лифт, соединяющий все этажи. Объект будет находиться по адресу: Производственная улица, вл. 6.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Западного административного округа неоднократно выходили на митинги в связи с проблемой нехватки детских садов в районах. Так, в районе Тропарёво-Никулино за 15 лет население увеличилось на 44 тыс. человек, при этом новых детских садов построено не было.

Читайте подробнее: Где детский сад?: жители ЗАО выступили против точечной застройки Москвы

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