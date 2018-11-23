СК обнародовал кадры с места гибели российского лётчика Су-24 в Сирии

Москва, , 11:46 — REGNUM В сети опубликована видеозапись с места падения сбитого в 2015 году турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24, который осуществлял антитеррористическую операцию в арабской республики. Кадры с места происшествия впервые обнародовал Следственный комитет России.

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На кадрах видны многочисленные обломки сгоревшего самолёта, на уцелевших деталях — следы от снарядов.

Видео опубликовано: Следственный комитет России

Как сообщало ИА REGNUM, российский бомбардировщик Су-24 был сбит в небе над Сирией турецким F-16 в ноябре 2015 года. Пилот самолёта Олег Пешков успел катапультироваться, однако сирийские боевики расстреляли его с земли. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти, однако во время спасательной операции погиб морской пехотинец Александр Позынич.

Добавим, что на сегодняшний день у следствия есть достаточно оснований подозревать в причастности к убийству российского лётчика девятерых граждан Сирии. По данным СКР, все они участвовали в незаконной преступной группировке. Их обвинили в глумлении над телом погибшего пилота и хранении оружия.

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