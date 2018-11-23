Согласие собственников назвали залогом успеха реновации

Москва, , 11:45 — REGNUM Залогом успеха программы реновации является согласие собственников, заявила 23 ноября председатель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская на парламентских слушаниях по реновации в РФ.

Без согласия собственников жилья «программа будет тормозиться», заметила она.

Этот фактор, по мнению Хованской, находится на втором месте после воли и желания главы субъекта заниматься данным проектом.

Хованская напомнила, что в Москве из программы реновации исключались дома, потому что их жители не хотели сноса.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал «непростым» опыт реновации в Москве.