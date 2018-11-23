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В Росгвардии служат более 85 тысяч женщин

Общество

Из них более 20 тысяч – на военной службе. Более 26 тыс. – на гражданской

Москва, 23 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Ко Дню матери в Росгвардии стартовала всероссийская акция «С любовью, маме!». Военнослужащие на специальных бланках с символикой праздника напишут и оправят своим матерям поздравительные письма. Накануне Дня матери уже отправлено более 10 тыс. писем, сообщили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в войсках национальной гвардии РФ служат более 85 тыс. женщин, из них более 20 тысяч — на военной службе, 1,5 тыс. женщин-военнослужащих проходят службу на воинских должностях офицеров.

Специальные звания полиции имеют свыше 39 тыс. женщин, из них примерно 6,5 тыс. имеют специальные звания среднего и старшего начальствующего состава. Всего в Росгвардии 43 женщины-полковника, из них 19 женщин — полковники полиции.

Кроме военнослужащих в Росгвардии более 26 тыс. женщин исполняют свои трудовые в качестве гражданского персонала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в России отмечается День матери. Это праздник отмечается почти 20 лет. Он был учрежден в 1998 году Указом президента РФ Бориса Ельцина. День сыновей празднуют 22 ноября, День отца — в последнее воскресенье октября.

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День матери
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