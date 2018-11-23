Осужденный в США Ярошенко попросил о срочной медпомощи

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, попросил предоставить ему срочную медицинскую помощь, об этом пишут Известия со ссылкой на письмо, отправленное им директору тюрьмы «Данбери».

Так, Ярошенко просит вставить ему импланты и вылечить больные зубы. По его словам, он испытывает трудности во время приема пищи. За последние восемь лет летчик потерял 10 зубов, из-за действий сотрудников полиции, скудного питания и некачественного лечения.

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Напомним, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии, спецслужбы США обвинили его в контрабанде крупной партии кокаина. В 2011 году американский суд приговорил гражданина РФ к 20 годам тюремного заключения.

Ранее дочь Ярошенко Екатерина заявила, что у отца наблюдаются проблемы со здоровьем. По ее словам, у Константина наблюдаются признаки преждевременного старения, он страдает от проблем с желудком и зубами, а также от приступов аллергии.

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