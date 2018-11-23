Участок «частной границы» в Закарпатье вернули государству

Киев, , 11:22 — REGNUM Верховный суд Украины признал решение судов предыдущих инстанций о незаконной приватизации 19 гектаров пограничной полосы в Закарпатье, заявили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны, сообщил 22 ноября официальный сайт ведомства.

В 2014 году 19 га земли были переданы десяти местным жителям для ведения сельского хозяйства, но затем земля оказалась в распоряжении двух физических лиц.

«Спорные земли входят в состав пограничной полосы, находящейся под охраной Мукачевского пограничного отряда, и расположены между КПП «Косино» и КПП «Лужанка», в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений линии государственной границы Украины», — рассказали в прокуратуре.

Суды предыдущих инстанций признали передачу земли незаконной, но ответчики, пытаясь сохранить владение землёй, обратились в Верховный суд, который также вынес решение не в их пользу.

Напомним, в средине ноября 2018 года закарпатские контрабандисты тяжело ранили начальника погранотряда, переехав его автомобилем.

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В 2017 году украинские власти обнаружили неконтролируемый участок украино-венгерской границы, принадлежащий местному криминальному авторитету Атилле Горвату.

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