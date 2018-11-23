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«Доведение до самоубийства»: в Прикамье обнаружена мёртвая школьница

Общество

Родители 12-летней девочки погибли, и ребёнок проживал с тётей и дядей

Березники, Пермский край, 23 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  В Березниках Пермского края обнаружено тело 12-летней девочки. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело «Доведение до самоубийства», сообщают местные СМИ.

По данным следственных органов тело девочки обнаружили в квартире, где она проживала с тётей и дядей. Видимых следов насильственной смерти нет, отмечает издание «Местное время».

Ранее в соцсетях появилась информация, что мёртвая школьница обнаружена за торговым центром. По данным информресурсов, девочка осталась без родителей. Они погибли. Подростка забрали тётя и дядя. Недавно девочка пошла в новую школу, но проблем с коллективом не возникло. Сразу появились друзья. Однако с преподавателями проблемы имелись. Кроме того, тётя предъявляла к учёбе воспитанницы серьёзные требования.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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