«Доведение до самоубийства»: в Прикамье обнаружена мёртвая школьница

Березники, Пермский край, , 12:21 — REGNUM В Березниках Пермского края обнаружено тело 12-летней девочки. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело «Доведение до самоубийства», сообщают местные СМИ.

По данным следственных органов тело девочки обнаружили в квартире, где она проживала с тётей и дядей. Видимых следов насильственной смерти нет, отмечает издание «Местное время».

Ранее в соцсетях появилась информация, что мёртвая школьница обнаружена за торговым центром. По данным информресурсов, девочка осталась без родителей. Они погибли. Подростка забрали тётя и дядя. Недавно девочка пошла в новую школу, но проблем с коллективом не возникло. Сразу появились друзья. Однако с преподавателями проблемы имелись. Кроме того, тётя предъявляла к учёбе воспитанницы серьёзные требования.