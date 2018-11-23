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В Австралии к 38 годам в тюрьме приговорен сотрудник ИГ*

Общество

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Австралии к 38 годам в тюрьме приговорен сотрудник ИГ*
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
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Канберра, 23 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Сторонник террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Милад Атай, который помог подростку совершить убийство полицейского в Сиднее, был приговорен 23 ноября к 38 годам тюремного заключения, сообщает американское агентство Associated Press.

Подсудимый признал свою вину в подстрекательстве 15-летнего уроженца Китая Фархада Джабара убить Кёртиса Ченга 2 октября 2015 года. Он также признал свою вину в том, что за день до этого помог сестре Джабара Шади Джабар Халил Мухаммед бежать в Сирию, где через год она была убита в результате авиаудара.

Согласно приговору суда, 22 Атай должен будет провести в тюрьме по меньшей мере 28 с половиной лет, прежде чем он будет иметь право условно-досрочное освобождение.

Напомним, после очевидного вооруженного нападения, ответственность за который на себя взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), власти Австралии заявили о стремлении ужесточения законодательства о гражданстве. Отныне Канберра планирует лишать экстремистов гражданства.

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Политическая жизнь Австрии
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