В Австралии к 38 годам в тюрьме приговорен сотрудник ИГ*

Канберра, , 11:16 — REGNUM Сторонник террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Милад Атай, который помог подростку совершить убийство полицейского в Сиднее, был приговорен 23 ноября к 38 годам тюремного заключения, сообщает американское агентство Associated Press.

Подсудимый признал свою вину в подстрекательстве 15-летнего уроженца Китая Фархада Джабара убить Кёртиса Ченга 2 октября 2015 года. Он также признал свою вину в том, что за день до этого помог сестре Джабара Шади Джабар Халил Мухаммед бежать в Сирию, где через год она была убита в результате авиаудара.

Согласно приговору суда, 22 Атай должен будет провести в тюрьме по меньшей мере 28 с половиной лет, прежде чем он будет иметь право условно-досрочное освобождение.

Напомним, после очевидного вооруженного нападения, ответственность за который на себя взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), власти Австралии заявили о стремлении ужесточения законодательства о гражданстве. Отныне Канберра планирует лишать экстремистов гражданства.