Девять боевиков объявлены в розыск по делу об убийстве пилота Су-24 в Сирии

Москва, , 11:16 — REGNUM К убийству пилота российского бомбардировщика СУ-24 Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушению на жизнь штурмана СУ-24 Константина Мурахтина в Сирии причастны девять боевиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 23 ноября, девять граждан арабской республики будут привлечены к в качестве обвиняемых на основании собранных доказательств.

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«Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также в зависимости от степени участия каждого совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества», — уточнила официальный представитель следственного ведомства Татьяна Петренко.

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Отмечается, что все подозреваемые уже объявлены в международный розыск. Заочно по решению суда они взяты под стражу. Расследование по делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Экипаж самолёта успел катапультироваться, но пилот Олег Пешков был убит огнём с земли, когда спускался на парашюте. Ответственность за убийство взял на себя турецкий гражданин, неонацист Челик из организации «Бозкурт» («Серые волки»).

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