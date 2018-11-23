Хакеры слили в сеть данные сотен тысяч пользователей эротической фурри-игры

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Хакеры слили в сеть персональные данные около 400 тыс. пользователей эротической фурри-игры (игра, в которой героями являются антропоморфные животные) High Tail Hall. Об этом 22 ноября сообщил портал HackersPews‏.

https://twitter.com/HackersPews/status/1065635266252034048

Отмечается, что данные были опубликованы на одном известном хакерском форуме. В открытый доступ попали имена представителей фурри-фэндома, адреса их электронных ящиков и даже истории их заказов. Утечку обнаружил портал HasIBeenPwned, специализирующийся на соответствующем мониторинге ресурсов в сети.

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High Tail Hall — это название серии игр, в которых игрокам представляется возможность моделировать половые акты с атропоморфными существами. Люди, интересующиеся антропоморфными животными в сексуальном плане, причисляют себя к фурри-фэндому. Буквально фурри (furry) можно перевести как «покрытый мехом».

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