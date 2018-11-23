Сольвычегодск: озерко, из которого вышла империя Строгановых

Владимир Станулевич, , 11:15 — REGNUM

У рода Строгановых происхождение покрыто туманом неизвестности. Когда Строгановы добивались баронского достоинства, в Сенат они предоставили родословную, где не сходились даты рождения и смерти большинства предков в XV—XVI веках. Современные мнения разделились: то ли Строгановы выходцы из новгородских бояр, обиженные и отомстившие в XV веке новгородской верхушке, то ли их предками были поморские крестьяне, что значит то же самое новгородское происхождение, только ниже статусом. Сами Строгановы для благородства происхождения распространяли легенду о предках — мурзах Золотой Орды, одного из которых за верность христианству «застрогали» до смерти.

Родовой чертой Стронаговых было умение сделаться нужными высшей власти. Моменты определялись чрезвычайно разумно — в трудные для Кремля времена. Так, Кузьма Строганов вложился в выкуп из Золотой Орды плененного великого князя Василия Темного, а Лука стал незаменимым в 1476 году, объехав перешедшее под власть Москвы Подвинье и сыскав отнятые ранее новгородскими боярами великокняжеские владения, чем юридически обосновал ликвидацию боярщины.

Даже такая важная услуга не привела Строгановых в ряды крупных землевладельцев, и Лука обратил внимание на Сольвычегодск как место, где нет крупных конкурентов, но есть высоколиквидный ресурс — соль. Сын Федор перебрался сюда на постоянное жительство, в дом на Никольской стороне на Строгановой улице. Но создателем империи Строгановых стал не он, а его сын Аника (1497−1570). Любопытно, что для «первенства» Аникой в устюжскую летопись была внедрена легенда, что еще 18-летним юношей в 1515 году он стал первым местным солеваром — хотя археологи относят начало добычи здешней соли к XIV веку.

Аника перебрался из отцовского дома ближе к Соляному озеру, на западный берег речки Солонихи, и стал скупать посадские земли на запад и на юг — к Вычегде. Первая сохранившаяся его купчая датирована 1526 годом, по которой «треть варницы без цырена место варнишное подле Ондрея Теребина» (1) у Якова Федорова сына Бизимова приобретена за две гривны. В том же году за 20 рублей покупается «у Овдотьи у Максимовой дочери у Степанивской жены у Зуевы… варница и с цыреном, а цырен з дугами и с ношками и со всем нарядом» (2).

В 1540 году Аника за 17 рублей «купил себе и своим детям (у Василья и Дмитрия) детей Вороницына варницу (и с цыреном и с дугами)…а стоит та варница за двор к озеру» (3). Тогда же куплена за гривну денег половина места варничного у вдовы Ульяны Патракеевой, Ермолинской жены Плешкиной и у ее сына Юрия Ермольева, а потом покупается и вторая половина. В 1550 году «по цареву великого князя слову» волостель Соли Вычегодской Дровнин дал «Оникею Федорову сыну Строганову под варницу место пустое. А бывала на том месте варница Васильевская Оскентьева» на 6 лет, в которые Аника не платит «пошлины варничные и оброку». » …Были скуплены Аникой Строгановым двор Якова Балакшина со срубами и с промысловыми колодезями, двор Осиповский с соляными амбарами, двор Некраса Кожина с рассольными срубами и с колодезями, Якишинский Плющиев амбар и другие многие дворы» (4).

Там, где можно обойтись без денег, насилием — применялось насилие. Согласно купчей 1585 года, Афанасий Труфанов продал Семену Аникеевичу все то, что «взял Семен у брата моего у Офанасья насильством» (5). Через подставных лиц Аника скупает варницы крупных владельцев, не желая торговаться с ними напрямую, чтобы не заломили цену. Князь Я. И. Токмаков продает в 1562 году за семь рублей варницу Огапиту Еремееву Дудорову, а уже через шесть дней на купчей записано: «По сей купчей церен и варницу Агапитко Дудоров продал Якову Аникееву сыну Строганова» (6).

Занятый торговыми делами Аника ведет дело так, что сыновья становятся его партнерами, работают самостоятельно, но по его планам и советам. Даже после смерти Аники дети ведут дело как единый организм — согласовывая вопросы в переписке.

Полученные от продажи соли деньги вкладываются Аникой в высокорентабельную торговлю — хлебную, пушниной, меновую с сибирскими племенами. Для приближения к источникам товара Аника переносит резиденцию на восток — в пермские земли, оставляя в Сольвычегодске сына Семена. При расширении владений в Сибири пригодилась фамильная ловкость в интересных царю вопросах. Иван Грозный писал Анике: «Ты б купил на нас соболей сорок по восьми рублев и по девяти рублев… Да и дорогих соболей одинцов купил бы сколько добудешь, а и скупив те соболи и одинцы прислал бы еси к нам часа того в борзе» (7). Царь требует от Строгановых деньги в кредит и получает их.

В награду Строгановы получают огромные пермские вотчины, прибыльное право контроля за английской торговлей на Севере, разрешение искать медные и железные месторождения. Во время Ливонской войны они пользуются правом выбирать и переселять в свои владения пленных ремесленников из Ливонии и Литвы — пользуясь недорогим в условиях плена, но высококвалифицированным трудом. Холопов и пленных Аника делает лично ему преданными приказчиками и управителями — сохранились имена «Степанко Немчин, Янка Литвин, Митя Калужанин». Пользуясь угрозой крымских нашествий, Строгановы создают частную армию, посылают к Москве по тысяче казаков за свой счет. Аника становится выборным коллегии земских судей в Сольвычегодске, записан в опричнину, а его потомки становятся «именитыми людьми». Судья Строганов продолжает скупать окрестные земли! Начав мощное церковное строительство, Аника берет в союзники Церковь, полезную в отношениях с властью и в крещении сибирских племен. К Церкви Аника обращается перед смертью, в 1570 году, приняв монашеский постриг в основанном им Пыскорском монастыре. После него остались сотни книг и икон в богатых окладах, немного драгоценностей и ветхая одежда от деда и отца.

Раздел имущества «стратегического предприятия» московское правительство поставило под свой контроль, выявив «воровство» Семена Аникеевича, который был выдан обиженным братьям с головой. Но через семь лет Семен вернул доверие, и когда братья погрузились в сибирские дела, встал во главе Сольвычегодских вотчин — тыловой базы строгановской империи. Раздел после смерти Якова и Григория зафиксировал для Истории солеваренное хозяйство семьи в Сольвычегодске — Семен и Максим получили шесть варниц, Никита Григорьевич — три варницы, рассольные трубы остались в общем владении.

«Сыновья платят за грехи отцов», и возмездие настигло Семена Аникиевича ночью 22 октября 1586 года, когда посадские Сольвычегодска восстали. Бунтовщики сняли пушку с крепостной стены и подступили к Строгановской усадьбе на Никольской стороне — «хотели нас всех из снаряду подбить насмерть». В схватке с ними погиб Семен Аникиевич — в синодике Благовещенского собора скупо сказано: «В 1586 году октября проти 22, в ночи убиенье Семена Аникева сына Строганова» (8). Сохранился фрагмент царской грамоты о сыске убийц: «Взяти, что б тех Семеновых убойцев Ники (ти)на с (ына) с товарыщи нихто у себя не таил… (в)ыдал, а хто станет таити, или урывати… (убойцо)м, быти от нас в продаже. А сыскал бы… отослал к Соли к Вычегоцкой, а у Соли… их отвести Ивану Сабурову…» (9).

Перечисляя «спорные методы» Строгановых, их, как скажут некоторые, «коррупционные связи» с верховной властью, надо помнить, что им мы обязаны Сибирью и, отчасти, спасением страны в годы Великой смуты. На борьбу с польско-литовским нашествием Строгановы отдали почти миллион рублей, полученный «спорными методами», — хотя могли бы ждать неясного исхода в сторонке или заняться сепаратными проектами.

С таким богатейшим прошлым Сольвычегодск мало исследован, археологи только начинают проявлять к нему интерес. В 2001 году экспедиция Петербургского госуниверситета исследовала Соляное озеро в центре города — источник начального успеха Строгановых. Размерами 160 на 70 метров, при глубине 2,5 метра, оно оказалось усеяно под водой десятками средневековых деревянных труб в пробуренных для подъема соляного раствора скважинах — несколько труб, торчащих на поверхности, оказались лишь верхней частью «соляного айсберга». Возникла версия об искусственном или промышленном происхождении озера — в результате разлива раствора из пробуренных скважин. К сожалению, скудное частное финансирование не позволило экспедиции широко обследовать Соляное озеро и его берега. Заложенный археологами на северном берегу озера шурф 2 на 2 метра открыл частично сохранившуюся деревянную буровую установку, дендрохронология которой показала 1526−1530 годы — период солеваренной экспансии Аники Строганова (10). Может, буровая видела этого неугомонного купца и завоевателя в одном лице?

Примечания:

ЛОИИ, ф.125, Строгановские купчие. А. А. Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.20 ЛОИИ, ф.125, Строгановские купчие. А. А. Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.20−21 ЛОИИ, ф.125, Строгановские купчие. А. А. Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.21 А. А. Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.22 ГИМ (Барсов), л.50, об. А.А.Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.23 А. А. Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.23 А. А. Введенский. Дом Строгановых в 16−17 веках. М, 1962, с.32 «Свиток Аники Федорова сына Строганова». Публ. библиотека, Q, IV, 404. ЛОИИ, Строгановские столбцы, 23.3.13. М. Е. Ворожейкина. Отчет об археологической разведке в Псковском районе Псковской области и в Котласском районе Архангельской области в 2001 году. Санкт-Петербургский государственный университет, НИИ комплексных социальных исследований, Центр «Петроскандика».

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