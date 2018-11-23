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Госдума может запретить эвакуацию автомобилей с людьми и животными внутри

Общество

Прямого запрета нет

Госдума может запретить эвакуацию автомобилей с людьми и животными внутри
David Martyn Hunt
Кошка в салоне автомобиля

Москва, 23 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Законопроект, запрещающий эвакуацию транспортных средств, если в салоне находятся люди или животные, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Депутаты обеспокоены тем, что в нормативных правовых актах прямой и однозначный запрет на эвакуацию транспортных средств с находящимися внутри людьми отсутствует. Также отсутствует и запрет на эвакуацию автомобилей с животными внутри.

Парламентарии намерены в законе прописать прямой запрет на задержание транспортного средства, если внутри транспортного средства находятся люди или животные.

В Госдуме неоднократно отмечали, что эвакуация автомобилей в Москве превратилась в бизнес и все чаще происходят случаи, когда машину эвакуируют вместе с ребенком или собакой.

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