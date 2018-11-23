Актёр «Титанов» намекнул на появление Красного Колпака в сериале

Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Актёр сериала «Титаны» Керран Уолтерс в своём Instagram-профиле выложил видеоролик, демонстрирующий его в костюме Красного Колпака, одного из персонажей DC Comics. Спустя некоторое время Уолтерс удалил видео, однако фанаты успели сохранить его и распространить при помощи Reddit. Пользователи считают, что таким образом актёр намекал на скорое появление персонажа в сериале.

В сериале Уолтерс играет Джейсона Тодда, второго Робина, который в последствии должен стать антигероем Красным Колпаком. Создатели сериала не ничего не сообщали о том, что Уолтерс появится в образе этого героя в первом сезоне картины. Фанаты считают, что Уолтерс удалил ролик из-за недовольства студии тем, что актёр спойлерит будущие события сериала. Комментариев от самого актёра по этому поводу пока нет.

Напомним, что «Титаны» — американский сериал компании DC Comics, который транслируется на новом цифровом сервисе компании «DC Universe». События продолжающегося фильма основаны на одноимённом комиксе о команде молодых супергероев. Создателями проекта выступили Акива Голдсман, Джефф Джонс и Грег Берланти.

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